Сборная Саудовской Аравии уступила Германии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии потерпела поражение от национальной команды Германии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Германии забил Тимо Вернер. Ещё одним голом помог немцам саудит Омар Хавсави, срезавший мяч в собственные ворота.

Команде Саудовской Аравии удалось отыграть один мяч благодаря успешной игре на добивании в исполнении Тайсира Аль-Джассима.

Соперниками Саудовской Аравии на групповой стадии чемпионата мира станут Россия, Египет и Уругвай. Германия сыграет с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии обыграла команду Японии в контрольном матче перед ЧМ-2018.