Сборная Швейцарии обыграла команду Японии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над национальной командой Японии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 42-й минуте с пенальти отличился защитник Рикардо Родригес, а на 82-й минуте окончательный счёт установил Харис Сеферович.

Соперниками сборной Швейцарии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Бразилии, Сербии и Коста-Рики. Япония сыграет с Польшей, Колумбией и Сенегалом.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Сенегала в контрольном матче перед ЧМ-2018.