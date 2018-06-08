Сборная Хорватии обыграла команду Сенегала в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу одержала волевую победу над национальной командой Сенегала в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На гол сенегальского форварда Исмаила Сарра на 48-й минуте хорваты ответили голами хавбека Ивана Перишича на 63-й и нападающего Андрея Крамарича на 78-й минуте матча.

Соперниками сборной Хорватии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Аргентины, Нигерии и Исландии. Сенегал сыграет с Польшей, Колумбией и Японией.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана обыграла команду Литвы в контрольном матче перед ЧМ-2018.