В России представили систему метеообеспечения ЧМ-2018

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд представил систему метеорологического обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН.

Информация о погоде в городах — участниках турнира будет доступна на сайте Meteoinfo.ru.

По словам Вильфанда, данные станут появляться каждые три часа. Информация будет доступна на русском и английском языках.

«Коллеги в городах чемпионата будут оперативно пересылать информацию нам. На основе этой информации мы будем делать прогнозы», — пояснил он.

Ранее Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал июньские заморозки в столичном регионе.