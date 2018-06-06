В Гидрометцентре прокомментировали погоду в столичном регионе

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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал июньские заморозки в столичном регионе.
В Гидрометцентре прокомментировали погоду в столичном регионе
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Это, конечно, нечастое явление. За 140 лет наблюдения в Москве в этот день, 7 июня, заморозки были всего трижды. Наиболее интенсивные зафиксированы в 1889 году с температурой -0,9 °C, через 10 лет, в 1899 году, зафиксировано -1,4 °C, а 12 июня этого же, 1899 года было -1,8 °C», — заявил он.

Как отметил Вильфанд, в прошлом температуры фиксировались на двух основных метеостанциях региона — в Тимирязевке и на ВДНХ, а, например, на юго-востоке Московской области, где преобладают торфяники с хорошей теплопроводностью, заморозки бывали и более интенсивные, но там не велось наблюдений, которые можно было бы фиксировать.

«Но всё равно можно сказать, что в этом году это близкое к рекордному значение», — сказал директор Гидрометцентра.

По его прогнозу, потепления стоит ожидать не ранее начала следующей недели.

Ранее Вильфанд в беседе с НСН рассказал о переменчивой погоде в Москве в первые дни лета.

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