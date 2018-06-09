Роберто Карлос: Неймар — лучший в сборной Бразилии

Чемпион мира по футболу Роберто Карлос заявил, что Неймар является лучшим игроком в составе сборной Бразилии.

«Мог бы Неймар стать наследником Пеле, Гарринчи, Зико и других? Это разные вещи. Неймар находится на пике своей карьеры, в прошлом у сборной Бразилии были лучшие футболисты, а теперь лучший он», — отметил Роберто Карлос в интервью RT.

Ранее он заявил, что Бразилия может завоевать золото на ЧМ-2018.