Роберто Карлос: Бразилия может стать чемпионом мира

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что его соотечественники могут завоевать золото на первенстве планеты в России.

«Считаю, сегодняшняя сборная Бразилии — это не набор звёзд, а команда. Команда, которая может стать чемпионом мира. То, что сделал Тите на этапе квалификации к мундиалю, продемонстрировало, что он отличный тренер, и мы способны завоевать золото», — заявил Роберто Карлос в интервью RT.

Ранее стало известно, что генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время поездки на ЧМ-2018.