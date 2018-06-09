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Роберто Карлос: Бразилия может стать чемпионом мира
9 июня 2018, 00:42
Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что его соотечественники могут завоевать золото на первенстве планеты в России.
«Считаю, сегодняшняя сборная Бразилии — это не набор звёзд, а команда. Команда, которая может стать чемпионом мира. То, что сделал Тите на этапе квалификации к мундиалю, продемонстрировало, что он отличный тренер, и мы способны завоевать золото», — заявил Роберто Карлос в интервью RT.
Ранее стало известно, что генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время поездки на ЧМ-2018.
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