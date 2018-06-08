Генсек ООН планирует встретиться с Путиным во время поездки на ЧМ-2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным во время своего визита в Россию на чемпионат мира по футболу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы международной организации Стефана Дюжаррика.

«Это будет частью официального визита. Он проведёт двустороннюю встречу с президентом Путиным и будет присутствовать на одном матче», — сказал он.

Уточняется, что встреча должна состояться 20 июня, когда в Москве будет проходить матч Португалия—Марокко.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением относительно предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.