Мать Овечкина назвала победу сына в Кубке Стэнли маячком для сборной России по футболу перед ЧМ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поделилась впечатлениями от победы своего сына в финале Кубка Стэнли.

«Мы с мужем на седьмом небе от счастья! Долго ждали этого трофея, и наконец его завоевали! Мы рады за себя, за Сашу, за Мордовию и, безусловно, за Россию. Ведь, побеждая за границей, парни прославляют родное отечество. Доказывают, что русские — лучшие в мире! В хоккее в частности», — приводит слова Овечкиной «Столица-С».

Она отметила, что завоевание Кубка Стэнли в преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе в столице Мордовии Саранске, является важным событием.

«Успех в Кубке Стэнли, где решающую роль сыграли россияне, для команды Станислава Черчесова особенно важен. Завоёванный Кубок Стэнли — определённый маячок для футболистов, на который они должны обратить внимание и стремиться только к победе», — добавила мать хоккеиста.

Ранее сообщалось, что оргкомитет «Россия-2018» пригласит Овечкина на матч открытия ЧМ по футболу.