Журова предложила футболистам сборной России в своей игре ориентироваться на хоккей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение, что футболистам сборной страны в своей игре стоит ориентироваться на хоккей, в котором выше интенсивность и скорости.

«Наши могут обыграть немцев в настоящем футболе, наверное, только если сильно разозлятся — когда нас разозлят, мы умеем творить чудеса», — приводит слова Журовой ТАСС.

Она отметила, что ей было грустно наблюдать за игрой сборной России в контрольном матче с Турцией.

«Я пришла на трибуны смотреть сборную как раз после тренировки в хоккее, и после хоккейной интенсивности футбол смотрелся не очень. Может, нашим поиграть в хоккей, чтобы они почувствовали эти скорости и драйв?» — добавила спортсменка.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Аркадий Дворкович высказал мнение, что сборная России обязана выйти из группы на ЧМ-2018.