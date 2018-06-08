Аделина Сотникова рассказала, за кого будет болеть на ЧМ-2018

Золотая медалистка Олимпиады в Сочи, фигуристка Аделина Сотникова в беседе с kp.ru рассказала, за кого будет болеть на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«За нашу сборную», — заявила она.

По словам Сотниковой, она стала интересоваться футболом после Олимпийских игр: у неё появились друзья в футболе, «и вообще тут сам бог велел ходить и болеть за ребят».

Как отметила фигуристка, её друзья играют в разных командах, в том числе в «Спартаке», «Динамо» и «Ростове».

Ранее Newinform сообщал, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.