Дворкович надеется, что россияне во время ЧМ-2018 покажут своё гостеприимство

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил надежду, что россияне во время чемпионата мира по футболу покажут гостям турнира своё гостеприимство.

«Наша задача состоит в организации чемпионата мира, чтобы он был самым успешным в истории. Мы хотим, чтобы эту страницу запомнили, чтобы люди комфортно чувствовали себя в России. У нас будут сотни тысяч гостей. Надеемся, что россияне покажут своё гостеприимство», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее посол Нигерии заявил, что в России нет расизма, и призвал болельщиков приезжать на ЧМ-2018.