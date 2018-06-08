Фигуристка Погорилая заявила, что будет работать под присмотром врачей до конца карьеры

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Российская фигуристка Анна Погорилая сообщила, что из-за проблем со здоровьем будет работать под присмотром врачей до конца своей спортивной карьеры.
Фигуристка Погорилая заявила, что будет работать под присмотром врачей до конца карьеры
  • ©Kalle Parkkinen
  • globallookpress.com

«Ледовая подготовка к сезону у меня уже началась, но прямо сейчас я готовлюсь выступить на шоу в Японии. Работаю под присмотром врачей, но в таком режиме мне теперь суждено тренироваться до конца карьеры, чтобы не допускать критических случаев», — приводит слова Погорилой РИА Новости.

Она отметила, что первым стартом в сезоне для неё станут контрольные прокаты, которые состоятся осенью.

Большую часть прошлого сезона, в том числе и отбор на Олимпийские игры, Погорилая пропустила из-за травмы спины. 

Ранее Евгения Медведева призналась, что не соблюдает запрет врачей на занятия фигурным катанием.

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