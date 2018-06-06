Медведева призналась, что не соблюдает запрет врачей на занятия фигурным катанием

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что в полной мере не соблюдает запрет врачей на занятия фигурным катанием.

«Сейчас по состоянию здоровья у меня есть запрет на занятия фигурным катанием и любые физические нагрузки, но я никого не слушаю, ведь это моя стихия! Мне до сих пор нельзя бегать и заниматься аэробикой, я без этого не могу и нахожу лазейки», — приводит слова Медведевой ELLE.

Он отметила, что с подобным запретом также связаны психологические сложности.

«Когда долго не катаешься, боишься, что разучишься. Я не сдаюсь. Когда у меня была травма, я мысленно заставляла своё тело восстанавливаться быстрее, убеждала себя, что полностью здорова. В итоге мне это помогло», — добавила 18-летняя спортсменка.

Ранее Медведева рассказала о периоде взросления.