Медведева рассказала о периоде взросления

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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём взрослении.

«Моё детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть», — цитирует Медведеву ELLE.

Она заявила, что в её жизни не было одноклассников и школьных друзей, так как училась отдельно. Фигуристка также назвала самое сложное в периоде взросления.

«Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды. Этого я никак не могу понять», — сказала Медведева.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего первого опыта самостоятельной постановки показательного номера, с которым она выступала на шоу в Японии.

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