Медведева: создала образ, но никто ничего не понял

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего первого опыта самостоятельной постановки показательного номера, с которым она выступала на шоу в Японии.

«Создала образ, программу, платье, придумала атрибутику и историю к образу, скатала эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше», — написала Медведева в Twitter.

Она отметила, что романтический образ и спортивные происшествия последнего времени «тут ни при чём».

Ранее фигурист Ханю прокомментировал слухи о романе с Медведевой.

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