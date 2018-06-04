Медведева: создала образ, но никто ничего не понял

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от своего первого опыта самостоятельной постановки показательного номера, с которым она выступала на шоу в Японии.

«Создала образ, программу, платье, придумала атрибутику и историю к образу, скатала эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше», — написала Медведева в Twitter.

Она отметила, что романтический образ и спортивные происшествия последнего времени «тут ни при чём».

Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историю к образу, скатал эту программу на шоу, но... Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.

Подсказка: (это романтический образ и спортивные проишествия последнего времени тут не при чём) pic.twitter.com/ZjX5F9MKen — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 3 июня 2018 г.

Ранее фигурист Ханю прокомментировал слухи о романе с Медведевой.