Фигурист Ханю прокомментировал слухи о романе с Медведевой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю прокомментировал слухи о своём романе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.
«В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что всё это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — приводит слова Ханю японское издание Daily.
Ранее Медведева назвала уход от тренера Этери Тутберидзе самым трудным выбором в жизни.
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