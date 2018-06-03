Фигурист Ханю прокомментировал слухи о романе с Медведевой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю прокомментировал слухи о своём романе с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что всё это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — приводит слова Ханю японское издание Daily.

Ранее Медведева назвала уход от тренера Этери Тутберидзе самым трудным выбором в жизни.