Медведева назвала уход от тренера Тутберидзе самым трудным выбором в жизни
- Евгения Медведева и Этери Тутберидзе
- РИА Новости
«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее», — цитирует Медведеву Олимпийский канал.
Россиянка отметила, что больше ничего не боится и чувствует независимость и свободу на льду.
⛸️@JannyMedvedeva opens up about the hardest choice in her life. @ISU_Figure@Olympic_Russia#FaOIpic.twitter.com/DJNQyKplwG— Olympic Channel (@olympicchannel) 26 мая 2018 г.
С нового сезона Медведева будет тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Шарапова, Загитова и Медведева вошли в число самых популярных спортсменок мира по версии ESPN.