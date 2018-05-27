Медведева назвала уход от тренера Тутберидзе самым трудным выбором в жизни

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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева призналась, что решение уйти от тренера Этери Тутберидзе и уехать в Канаду было самым трудным в её жизни.
Медведева назвала уход от тренера Тутберидзе самым трудным выбором в жизни
  • Евгения Медведева и Этери Тутберидзе
  • РИА Новости

«Это был мой выбор, самый трудный выбор в моей жизни. Я действительно не знаю, что сейчас буду делать, но я вижу светлое и счастливое будущее», — цитирует Медведеву Олимпийский канал.

Россиянка отметила, что больше ничего не боится и чувствует независимость и свободу на льду.

С нового сезона Медведева будет тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Шарапова, Загитова и Медведева вошли в число самых популярных спортсменок мира по версии ESPN.

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