Шарапова, Загитова и Медведева вошли в число самых популярных спортсменок мира по версии ESPN

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Американское издание ESPN опубликовало рейтинг самых популярных спортсменок за 2018 год.

Первую тройку рейтинга заняли теннисистки. Мария Шарапова стала второй, уступив только американке Серене Уильямс, сестра которой, Винус, заняла третье место.

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева расположились на 20-м и 22-м местах соответственно.

Рейтинг составляется группой аналитиков издания и учитывает три основных фактора — частоту поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Шарапова поднялась на 29-е место мирового рейтинга теннисисток WTA.

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