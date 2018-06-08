Президент Аргентины может посетить ЧМ-2018 по футболу в случае выхода сборной страны в финал

Президент Аргентины Маурисио Макри может посетить чемпионат мира по футболу в России, если сборная страны выйдет в финал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аргентинского посла в Москве Рикардо Лагорио.

По его словам, Макри из-за занятости не сможет приехать на начало мирового первенства.

Лагорио также заявил, что более 20 тыс. болельщиков из Аргентины посетят матчи мундиаля.

«Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет», — добавил аргентинский посол.

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