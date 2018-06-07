Колосков прокомментировал решение властей Австралии бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что власти Австралии приняли решение бойкотировать чемпионат мира 2018 года.

«Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что, если не приедут, нарвутся на большие неприятности. Мало того что их оштрафуют, их ещё могут лишить права участия в следующем мундиале. То, что не приедет министр спорта Австралии, — от этого не убудет, наоборот, будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета», — приводит слова Колоскова НСН.

Он отметил, что можно поприветствовать такое решение правительства Австралии, так как это никаким образом не отразится на турнире.

Ранее стало известно, что власти Австралии будут бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России.