Дети будут главными зрителями открытой тренировки сборной Египта по футболу в Грозном

Большинство зрителей открытой тренировки сборной Египта, которая пройдёт 10 июня в Грозном, составят дети.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который возглавляет оргкомитет по подготовке приёма сборной Египта.

Он отметил, что в число зрителей открытой тренировки войдут воспитанники спортивных секций.

По словам Даудова, мероприятие вызывает огромный интерес у болельщиков и любителей футбола.

Сборная Египта, которая будет базироваться в Грозном, приедет в столицу Чечни 10 июня.

Соперниками египтян по групповому этапу мирового первенства станут Россия, Уругвай и Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧМ-2018 по футболу.