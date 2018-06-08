СМИ: Иностранцев во время ЧМ-2018 планируют оповещать о непогоде на английском языке

Минкомсвязи прорабатывает вопрос о том, чтобы во время чемпионата мира по футболу в России предупреждать иностранных граждан о неблагоприятных погодных явлениях с помощью SMS на английском языке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

В Росгидромете сообщили, что информацию о погоде МЧС и другие ведомства получают от Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Затем МЧС направляет эти данные сотовым операторам для рассылки абонентам.

По словам гендиректора аналитической компании Telecom Daily Дениса Кускова, настроить SMS-оповещения для иностранцев несложно, так как после прибытия туриста в Россию, он автоматически попадает в роуминг и подключается к одной из российских сотовых сетей.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о работе по безопасности во время ЧМ-2018 в России.