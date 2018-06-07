В ЦБ заявили, что не видят киберугроз для финансовой инфраструктуры России в связи с ЧМ-2018

Исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычев заявил, что в Центробанке не ожидают усиления кибератак на финансовую инфраструктуру России во время чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего необычного мы пока не видим», — сказал он.

Сычев также заявил, что объекты финансовой инфраструктуры России хорошо подготовлены к кибератакам.

«Готовность банков к проведению чемпионата мира достаточно высокая, эксцессов не должно быть», — добавил он.

Ранее в МИД России призвали активизировать работу над конвенцией ООН по киберпреступности.