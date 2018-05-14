В МИД России призвали активизировать работу над конвенцией ООН по киберпреступности

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что российская сторона считает необходимым активизировать работу над конвенцией ООН по борьбе с киберпреступностью.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о борьбе с киберпреступностью, которая учитывала бы современные реалии, а также принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств», — сказал он.

Сыромолотов добавил, что разработанный Россией соответствующий проект конвенции ООН мог бы стать фундаментом для международного документа.

Ранее Сбербанк оценил ежегодные убытки экономики России от киберпреступности в 600—650 млрд рублей.