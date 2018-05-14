В МИД России призвали активизировать работу над конвенцией ООН по киберпреступности

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что российская сторона считает необходимым активизировать работу над конвенцией ООН по борьбе с киберпреступностью.
В МИД России призвали активизировать работу над конвенцией ООН по киберпреступности
  • © Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия, как и многие другие страны, видит решение в разработке под эгидой ООН универсальной конвенции о борьбе с киберпреступностью, которая учитывала бы современные реалии, а также принципы суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств», — сказал он.

Сыромолотов добавил, что разработанный Россией соответствующий проект конвенции ООН мог бы стать фундаментом для международного документа.

Ранее Сбербанк оценил ежегодные убытки экономики России от киберпреступности в 600—650 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных