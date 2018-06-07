Диана Гурцкая оценила запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

Певица Диана Гурцкая в беседе с НСН прокомментировала запрет на выступление своей коллеги Юлии Чичериной перед болельщиками чемпионата мира 2018 года в Ростове-на-Дону.

«Вы можете не соглашаться с позицией, но не имеете никакого права действовать подобными методами. Артист живёт сценой и встречами со зрителем. И лишать его этого бесчеловечно», — заявила Гурцкая.

Она отметила, что Чичерина — одна из самых талантливых музыкантов российской сцены, искренний и добрый человек.

«Хочу сказать Юле: мы, твои коллеги, с тобой», — добавила Гурцкая.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала ситуацию с Чичериной.