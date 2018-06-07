ФИФА прокомментировала запрет на выступление Чичериной перед болельщиками ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала запрет на выступление известной певицы Юлии Чичериной перед болельщиками чемпионата мира 2018 года в Ростове-на-Дону.

«В соответствии с регламентом ФИФА, матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ФИФА.

Поводом для такого решения ФИФА стал клип на песню Чичериной «На передовую», в которой затрагивается военная тематика, в том числе конфликт в Донбассе.

Ранее певица Ольга Кормухина, заслуженная артистка России, в беседе с RT прокомментировала запрет ФИФА на выступление Юлии Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу.