Чичерина прокомментировала запрет ФИФА на её выступление перед болельщиками ЧМ-2018

Певица Юлия Чичерина прокомментировала RT запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на её выступление перед болельщиками ЧМ-2018.

«Это было письмо на английском языке, причём с подписью женщины с украинской фамилией. Она объясняла это тем… что «в её репертуаре песни с военной тематикой. И даже если она не будет петь вроде как эти песни, всё равно так или иначе она как бы связана с войной», — сказала Чичерина, добавив, что в письме содержался запрет на его демонстрацию кому-либо.

Она отметила, что, очевидно, под всеми формулировками в письме подразумевались военные действия в Донбассе.

По словам певицы, она уже сталкивалась с тем, как её клипы блокировали в интернете, что в её адрес поступали угрозы, а её концерты срывали сообщениями о якобы минировании, но она всё равно в начале удивилась подобному обращению от ФИФА.

«Ну я удивляюсь сначала, конечно. Потом смеюсь. Я привыкла уже, на самом деле, ко всем этим штукам. Эта война закалила меня за эти четыре года... Я бы ничего не стала им говорить. Я сочувствую им... Я не разговариваю как бы с ФИФА», — пояснила певица.

Вместе с этим Чичерина напомнила, что её страницу в соцсетях дважды заблокировали после того, как она поделилась произошедшей историей с друзьями.

Ранее ФИФА запретила российской певице Юлии Чичериной выступить на Фестивале болельщиков, который планируется провести 15 июня в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата мира по футболу.

Реакция на скандал с отменой концерта Чичериной — в материале RT.