Facebook заблокировал страницу певицы Чичериной после реакции на запрет выступления перед болельщиками ЧМ-2018

Олег Гененфельд, директор певицы Юлии Чичериной, сообщил, что администрация Facebook заблокировала страницу артистки.

«Страницу в Facebook заморозили. Причём сделали это дважды — сначала пришло уведомление о заморозке на три дня, а потом о более длительном периоде блокировки», — цитирует Гененфельда «Спорт-Экспресс».

По словам директора, причиной стали жалобы пользователей. Чичерина опубликовала пост, в котором сообщила, что ей запрещено выступать на празднике чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону из-за политического подтекста в её песнях. Позже она выложила в сеть фотографию с детьми в Донбассе, спящими в ванне.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила российской рок-певице Юлии Чичериной выступать перед болельщиками на ЧМ-2018 по футболу в Ростове-на-Дону.