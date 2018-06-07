СМИ: Скауты «Ювентуса» просмотрят Головина на ЧМ-2018 по футболу

Скауты туринского «Ювентуса» просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, чемпионы Италии будут следить за выступлениями Головина на чемпионате мира 2018 года. Скауты «Ювентуса» будут персонально оценивать игру 22-летнего россиянина.

В прошедшем сезоне хавбек армейцев забил семь голов и сделал восемь голевых передач в 50 матчах.

Ранее СМИ сообщили об интересе «Монако» и «Ювентуса» к полузащитнику сборной России Головину.