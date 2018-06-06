СМИ сообщили об интересе «Монако» и «Ювентуса» к полузащитнику сборной России Головину

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Французский «Монако», итальянский «Ювентус», а также несколько английских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России по футболу Александру Головину.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист французского издания RMC Мохамед Бухафси.

По информации журналиста, ни один из клубов, претендующих на 22-летнего футболиста, пока не делал «армейцам» конкретных предложений по трансферу Головина. Вместе с тем, «Монако» уже ведёт переговоры с окружением полузащитника, который примет участие в чемпионате мира 2018 года.

Ранее в «Монако» прокомментировали информацию об интересе клуба к «Головину».

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