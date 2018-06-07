Путин: инфраструктура ЧМ-2018 должна быть задействована для развития массового спорта

Российский президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что инфраструктура, построенная к чемпионату мира по футболу 2018 года, должна быть в перспективе окупаема.

«Что касается футбольной инфраструктуры, этих 11 стадионов. Мы истратили большие деньги на это, и нужно, чтобы вся эта инфраструктура — она должна работать, и прежде всего работать на развитие спорта, причём массового спорта, детского спорта», — отметил он.

По словам президента, необходимо создавать детские юношеские команды, лиги, организовывать соревнования.

«Надо, чтобы все эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими. В принципе, это всё возможно при грамотном подходе», — подчеркнул Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.