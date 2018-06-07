Глава АФА извинился перед Израилем за отмену контрольного матча

Президент Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия извинился перед жителями Израиля за отмену контрольного матча между сборными обеих стран.

Матч был запланирован на 9 июня в Иерусалиме, однако из соображений по безопасности аргентинцы отказались от встречи.

«Я хочу просто попросить прощения у израильтян. Это решение не было направлено против израильтян или еврейской общины», — цитирует Тапию ТАСС.

Глава АФА также признал, что матч был отменён из-за угроз в адрес футболистов и протестов, связанных с тем, что матч должен был пройти в Иерусалиме. Он добавил, что безопасность футболистов и остальных членов делегации аргентинской команды превыше всего.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира 2018 года сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией.

Ранее сообщалось, что Израильская футбольная ассоциация намерена подать жалобу на Палестинскую футбольную ассоциацию (PFA) в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с отменой контрольного матча между сборными Израиля и Аргентины.