Израильская футбольная ассоциация подаст жалобу в ФИФА на федерацию Палестины

Израильская футбольная ассоциация намерена подать жалобу на Палестинскую футбольную ассоциацию (PFA) в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с отменой контрольного матча между сборными Израиля и Аргентины.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что жалоба на действия PFA, активно призывавшей Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) к отмене матча, будет направлена напрямую главе ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее стало известно, что сборная Аргентины отказалась от товарищеского матча с Израилем из-за угроз со стороны палестинцев.