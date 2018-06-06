Сборная Аргентины отказалась от товарищеского матча с Израилем из-за угроз со стороны палестинцев

Сборная Аргентины по футболу отказалась от проведения товарищеского матча с командой Израиля в Иерусалиме из соображений безопасности.

Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что причиной отмены матча послужили призывы главы палестинской федерации футбола Джибриля Раджуба сжигать футболки нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в поединке с Израмлем, а также акция протеста, устроенная фанатами возле базы команды в Барселоне.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины разгромила команду Гаити в товарищеском матче.