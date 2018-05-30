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Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины по футболу разгромить Гаити

30 мая 2018, 08:29

Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над национальной командой Гаити в товарищеском матче, который прошёл в Буэнос-Айресе.

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Голы в составе победителей забили оформивший хет-трик нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира 2018 года сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией.

В ещё одном матче дня национальная команда Панамы, которая также является участником мирового первенства, разошлась миром с Северной Ирландией (0:0).

Ранее сообщалось, что гол Фарфана помог сборной Перу по футболу обыграть Шотландию в товарищеском матче.


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