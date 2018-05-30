Хет-трик Месси позволил сборной Аргентины по футболу разгромить Гаити

Сборная Аргентины по футболу одержала крупную победу над национальной командой Гаити в товарищеском матче, который прошёл в Буэнос-Айресе.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Голы в составе победителей забили оформивший хет-трик нападающий «Барселоны» Лионель Месси, а также форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира 2018 года сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией.
В ещё одном матче дня национальная команда Панамы, которая также является участником мирового первенства, разошлась миром с Северной Ирландией (0:0).
Ранее сообщалось, что гол Фарфана помог сборной Перу по футболу обыграть Шотландию в товарищеском матче.