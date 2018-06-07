Экс-капитан «Зенита» назвал сборную Египта по футболу колхозом

Бывший капитан санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре сборной Египта в контрольном матче с Бельгией, который прошёл в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

«Бельгия — Египет — 2:0 на 38-й минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?» — написал Радимов в своём Twitter.

Сборная России сыграет против сборной Египта во втором туре группового этапа чемпионата мира 2018 года. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что сборную Египта разгромила команда Бельгии в контрольном матче перед ЧМ-2018.