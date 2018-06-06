Саутгейт высказался о решении Роуза попросить родственников не приезжать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал слова защитника команды Дэнни Роуза, попросившего своих родственников не приезжать в Россию на чемпионат мира 2018 года из-за опасений насчёт возможных проявлений расизма.

«Я не знал, что у Роуза был такой разговор с семьёй. Всё остальное, что он сказал по поводу расизма, он уже говорил нам на командном собрании несколько дней назад», — приводит слова Саутгейта BBC.

Он отметил, что сборная Англии намерена защитить своих игроков от возможных проявлений расизма на предстоящем турнире.

«Никто не знает, что произойдёт в России, но Роуз почувствовал, что что-то может случиться с его семьёй и это отвлечёт его от футбола. Мы надеемся, что всё будет хорошо, но мы всё обсудим, если что-то произойдёт. У нас есть план. У нас есть личная поддержка, поддержка команды и официальный протокол», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Роуз попросил родственников не приезжать в Россию на ЧМ-2018 из-за расизма.