Сборная Нигерии проиграла Чехии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Нигерии потерпела поражение от национальной команды Чехии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу чехов.
Автором единственного гола в матче стал защитник Томаш Калас.
Соперниками сборной Нигерии на групповой стадии чемпионата мира станут команды Аргентины, Хорватии и Исландии. Чехия не пробилась в финальную стадию турнира.
Ранее в «Краснодаре» сообщили, сколько реализовано билетов на контрольный матч Испания — Тунис.