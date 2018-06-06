В «Краснодаре» сообщили, сколько реализовано билетов на контрольный матч Испания — Тунис

Представитель стадиона футбольного клуба «Краснодар» сообщил, сколько реализовано билетов на контрольный матч между сборными Испании и Туниса, который пройдёт в рамках подготовки команд к чемпионату мира 2018 года.

«Уже продано около 30 тыс. билетов», — приводит ТАСС слова представителя клуба.

Матч Испания — Тунис состоится 9 июня на арене «Краснодар», вмещающей 34 055 зрителей. Начало встречи — в 21:45.

Ранее сообщалось, что более 1 млн фанатов подали заявки на получение паспортов болельщика на ЧМ-2018.