Самура заявила, что без участия России ФИФА не сможет вовлечь в футбол 60% населения мира

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура заявила, что организация не сможет вовлечь в футбол 60% населения мира без участия России.

«Новое руководство ФИФА имеет большие планы по развитию футбола. Мы хотим, чтобы к 2026 году 60% населения мира, а это 4 млрд человек, были так или иначе связаны с футболом», — приводит слова Самуры ТАСС.

Она пояснила, что под вовлечением в футбол подразумевается непосредственно игра, просмотр матчей и их организация.

«И этой цели невозможно достичь, если мы не будем считаться с Россией — самой большой страной в мире», — добавила генсек ФИФА.

Ранее Самура назвала Россию самой гостеприимной страной из тех, где она бывала.