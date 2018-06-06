«Зенит» выпустил пособие для иностранных болельщиков ЧМ-2018 с фразами на русском языке

Санкт-петербургский «Зенит» в День русского языка выпустил пособие для иностранных болельщиков, которые посетят чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Зенит» предложил гостям выучить несколько полезных фраз на русском языке, а также дал к ним подробное описание и транскрипцию.

В сообщении пресс-службы клуба говорится, что «Зенит» хочет помочь болельщикам насладиться предстоящим фестивалем футбола и предлагает им вырезать и сохранить опубликованные карточки.

В пособие вошли следующие фразы: «Судью на мыло!», «Попасть в «девятку», «Ударить по воробьям», «Зажечь свечу», «Взять в коробочку», «Сыграть от ножа», «Пустить бабочку», «Забить в домик», «Игра на втором этаже», «Гол в раздевалку» и «Сесть на банку».

Happy #RussianLanguageDay everyone! To celebrate we've prepared some useful Russian football phrases for you to learn ahead of the #WorldCup and help you shout at the ref like a local! #Russia2018WorldCup



🇷🇺https://t.co/r6W1CzqW5Dpic.twitter.com/LXYstVHTJb — FC Zenit in English (@fczenit_en) 6 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что более 1 млн фанатов подали заявки на получение паспортов болельщика на ЧМ-2018.