СМИ: Телекомпании Саудовской Аравии не договорились о покупке прав на показ ЧМ-2018 по футболу

Телекомпании Саудовской Аравии пока не смогли прийти к соглашению о приобретении прав на показ чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, правообладателем контента является катарская компания beIN Media, которая уже обвинила своих коллег из Саудовской Аравии в воровстве контента.

Отмечается, что посредником между сторонами выступала Международная федерация футбола (ФИФА), однако соглашение так и не было достигнуто.

Сборная Саудовской Аравии по футболу является соперником национальной команды России по групповому этапу мундиаля.

Ранее Моуринью заявил, что сборная Испании по футболу опередит Португалию на групповом этапе ЧМ-2018.