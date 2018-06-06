Моуринью: Хорватия и Исландия не выйдут в плей-офф из группы на чемпионате мира по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что национальные команды Хорватии и Исландии не смогут преодолеть барьер группового этапа мундиаля.

«В группе D первое место займёт малыш (намёк на форварда национальной команды Аргентины Лионеля Месси. — RT). Второе место... Очень сложный выбор, но я ставлю на африканскую сборную — Нигерию», — заявил Моуринью.

Таким образом, по мнению португальского специалиста, в 1/8 финала чемпионата мира Франция сыграет с Нигерией, а Аргентина — с Австралией.

Ранее Моуринью выразил уверенность, что Франция и Австралия выйдут в плей-офф ЧМ-2018 от группы C.