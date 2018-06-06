Кержаков считает, что переходы российских футболистов в европейские клубы могут быть полезны для сборной

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков посоветовал футболистам страны переходить в европейские клубы.

«Конечно, советую российским игрокам уезжать в Европу, но они сами для себя должны решить, чего они хотят. Если хотят попробовать свои силы в одной из лучших лиг Европы, то почему нет», — приводит слова Кержакова «Газета.Ru».

Он отметил, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) не является одной из лучших в Европе, и выразил надежду, что ситуация изменится в скором будущем.

«Поэтому нужно пробовать свои силы, показывать себя. Ведь опыт игры за границей в хорошем чемпионате даёт уверенность в собственных силах, и это благотворно сказывается и на результатах сборной», — добавил Кержаков.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Черчесова.