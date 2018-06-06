Иван Ургант запустил флешмоб «Усы надежды» в поддержку Черчесова

Ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» запустил флешмоб в поддержку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас всё: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика! Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды», — написано на официальной странице телепередачи в Instagram.

Отмечается, что к акции уже присоединились Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.

На групповом этапе домашнего чемпионата мира сборная России встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Путин поделился мнением об игре сборной России по футболу.