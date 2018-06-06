Путин поделился мнением об игре сборной России по футболу

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала», — приводит слова Путина Медиакорпорация Китая.

Президент отметил, что все российские болельщики рассчитывают на достойный, интересный и красивый футбол со стороны национальной команды на мировом первенстве.

Ранее Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 по футболу планирует посетить.