Путин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 по футболу планирует посетить

Президент России Владимир Путин рассказал, какие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года он планирует посетить.

«Да, я буду смотреть. И потом, я как глава государства, которое принимает чемпионат, должен быть на открытии, на закрытии. Я посмотрю на свой график», — приводит слова Путина Медиакорпорация Китая.

Он отметил, что, вероятно, сможет присутствовать и на других играх.

Мировое футбольное первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Путин признался, кого считает лучшими футболистами в истории.