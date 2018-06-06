Эксперт: сборная России по футболу абсолютно не готова к ЧМ-2018

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил степень готовности сборной России по футболу к домашнему чемпионату мира, стартующему 14 июня.

«Хороших нападающих у России нет. Один Фёдор Смолов ничего не сделает. За неимением хороших хавбеков возникают огромные проблемы в центральной зоне. Еще одна проблема — это скорость и голевые ситуации. Как можно за всю игру два раза ударить по воротам? Это «Ералаш». Наша сборная не готова к чемпионату абсолютно! Нет хороших индивидуальных действий и нет командной игры», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Рейнгольда, он не доволен работой главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.

«Если у тебя нет ничего впереди, то ты сделай хотя бы сзади. С Саудовской Аравией нельзя играть в пять защитников. Почему Артём Дзюба сидит в запасе? Нужно выпускать его и поставить в тандем со Смоловым а четвёртого полузащитника выбери на свой вкус. Всё просто и ясно! Если у тебя на последней позиции будет играть Сергей Игнашевич — карьера будет перечёркнута. Луис Суарес и Мохамед Салах сделают из него клоуна. Сейчас мы должны ясно представлять, как мы будем играть сзади. Плохо, откровенно плохо. Я переживаю за наших ребят. Надо их поставить и наставить. Вместо этого я вижу бардак и ничего позитивного», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.