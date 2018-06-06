Сборная России по футболу повторила антирекорд Италии 84-летней давности перед ЧМ-2018

Сборная России по футболу стала всего лишь третьей в истории командой-хозяйкой чемпионата мира, не одержавшей ни одной победы в официальных и товарищеских матчах в год проведения турнира.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что ранее без побед в календарном году к домашним чемпионатам мира подходили только команды Уругвая и Италии в 1930 и 1934 годах соответственно. Обе они впоследствии завоевали золотые медали турниров.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не смогла обыграть Турцию в последнем контрольном матче перед ЧМ-2018.